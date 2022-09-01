حوادث
حرب شوارع بين “إلترات” البيضاء
مواجهات عنيفة وتخريب ممتلكات خاصة بحي الرحمة تجددت حرب الشوارع بين عناصر الفصائل المشجعة لفريقي الوداد والرجاء الرياضيين، قبل ساعات من انطلاق منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بعدما شهد حي الرحمة ضواحي البيضاء أول أمس (الثلاثاء)، مواجهات عنيفة بين عدد من المحسوبين على أنصار الغريمين التقليديين.أكمل القراءة »
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