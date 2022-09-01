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حوادث

“السورسي” لهاتك عرض قاصر

منذ 9 دقائق
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما بالحكم عليه بسنة حبسا موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذته ومتابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل هتك عرض قاصر دون الثامنة عشرة بدون عنف نتج عنه افتضاض. وتقدمت والدة الضحية بشكاية أكدت فيها أنأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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