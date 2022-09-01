fbpx
وطنية

مغتصبات يفضحن المستور

منذ 24 ثانية
شاركن في حملة “ميدوسا” للتنديد بالاغتصاب والتحرش الجنسي تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة غريبة، عبارة عن وشم لامرأة شعرها على شكل ثعابين، وشارك الكثير من الفتيات في المغرب اللواتي تعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي الصورة، للتعبير عن معاناتهن واستيائهن مما تعرضن له، وعدم حصولهن علىأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 24 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.