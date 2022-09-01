وطنية
مغتصبات يفضحن المستور
شاركن في حملة “ميدوسا” للتنديد بالاغتصاب والتحرش الجنسي تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة غريبة، عبارة عن وشم لامرأة شعرها على شكل ثعابين، وشارك الكثير من الفتيات في المغرب اللواتي تعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي الصورة، للتعبير عن معاناتهن واستيائهن مما تعرضن له، وعدم حصولهن علىأكمل القراءة »
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