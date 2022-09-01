fbpx
أســــــرة

خطوات‭ ‬للاستعداد‭ ‬النفسي‭ ‬للدخول‭ ‬المدرسي

منذ 19 ثانية
الأبناء‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬توازن‭ ‬نفسي‭                                             (‬خاص‭)‬
علوي‭ ‬أمراني‭ ‬نصح‭ ‬الآباء‭ ‬بتحفيز‭ ‬أبنائهم‭ ‬وعدم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أخطائهم شدد‭ ‬مهدي‭ ‬علوي‭ ‬أمراني،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬السلوكي‭ ‬المعرفي‭ ‬والعلاج‭ ‬الأسري‭ ‬النسقي‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستعداد‭ ‬النفسي‭ ‬للدخول‭ ‬المدرسي‭ ‬للأطفال،‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬ويحمل‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬آليات‭ ‬التحفيز‭ ‬والتشجيع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بذل‭ ‬مجهود‭ ‬أكبر‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 19 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.