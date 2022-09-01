أســــــرة
خطوات للاستعداد النفسي للدخول المدرسي
علوي أمراني نصح الآباء بتحفيز أبنائهم وعدم التركيز على أخطائهم شدد مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح” على أهمية الاستعداد النفسي للدخول المدرسي للأطفال، نظرا لما له من تأثير إيجابي ويحمل في طياته آليات التحفيز والتشجيع من أجل بذل مجهود أكبرأكمل القراءة »
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