الأولى
“بلوكاج” في إصلاح القوانين
التيار المناهض للحريات يهاجم وهبي ويسعى لإبعاده من الحكومة استاء قادة وأطر ومناضلو الأصالة والمعاصرة، من استمرار حملة التهجم على عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزبهم، بغرض العمل على “طرده” من الحكومة، بوضع سيناريوهات كثيرة مسيئة له، وتعميمها على مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية. وقالت مصادرأكمل القراءة »
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