الرياضة
رسالة رياضية: ميركاتو الرجاء
قام الرجاء بميركاتو ذكي، ماليا، لأنه قام بصفقات غير مكلفة وتناسب إمكانيات النادي المالية، ورياضيا، لتوفرها على مقومات، لتقديم الإضافة في فريق من هذا الحجم. فمن الناحية المالية، انتدب الرجاء لاعبين في صفقات انتقال حر، ما يعني أنه كان هناك تتبع وعمل مسبق لأعضاء اللجنة التقنية ومستشاريأكمل القراءة »
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