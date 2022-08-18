الرياضة
خريبكة يعسكر بأكادير
يدخل أولمبيك خريبكة، المرحلة الثانية من فترات التحضير للموسم المقبل، بخوض تربص إعدادي بأكادير، تحت إشراف المدرب التونسي لسعد الدريدي. وينطلق المعسكر اليوم (الخميس)، ويتواصل أسبوعا، وخلاله سيجري بعض المباريات الودية أمام فرق محلية، من أجل خلق الانسجام بين اللاعبين. ويعود أولمبيك خريبكة من أكادير إلى الرباط،أكمل القراءة »
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