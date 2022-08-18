اذاعة وتلفزيون
“المكتوب” على “دوزيم”
تضرب القناة الثانية اليوم (الخميس) على الساعة العاشرة وعشر دقائق موعدا لمتابعة مسلسل “المكتوب” من بطولة دنيا بوطازوت وهند بنجبارة وأمين الناجي ومريم الزعيمي وسكينة درابيل ورفيق بوبكر. وتدور أحداث المسلسل حول “هند”، التي ستواجه مشاكل عديدة بسبب عمل والدتها حليمة، التي تشتغل مغنية شعبية، كما تواجهأكمل القراءة »
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