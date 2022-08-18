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سماحة تطرح “إجازة” طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة، خلال الأيام الماضية، أحدث كليباتها الغنائية التي تحمل اسم “إجازة”، والذي قدمت فيه جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، استكملت به سلسلة النجاحات الغنائية التي قدمتها بتوقيع المخرجة بتول عرفة. وأغنية “أجازة” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمدأكمل القراءة »
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