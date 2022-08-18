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الرياضة

الناظور تستضيف بطولة عالمية

منذ دقيقتين
تستعد الناظور لاحتضان أول بطولة للعالم في «الكورفبال» الشاطئي، نهاية الأسبوع الجاري، ويأتي هذا الحدث تزامنا مع احتفالات الشعب المغربي بعيد الشباب المجيد، وثورة الملك والشعب. وتشهد هذه المسابقة مشاركة منتخبات الولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا والبرتغال وفرنسا والصين وهنغاريا والهند والكامرون وانجلترا وويلز وأرمينيا وبولونيا، بالإضافة إلىأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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