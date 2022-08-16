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اذاعة وتلفزيون

“ولاد علي” على “دوزيم”

منذ دقيقتين
تضرب القناة الثانية، اليوم (الثلاثاء)، موعدا لمشاهديها لمتابعة حلقة من أحداث سلسلة “ولاد علي”، التي تبث على الساعة الثامنة وأربعين دقيقة، وهو من بطولة فضيلة بنموسى ورشيد رفيق وباسو. وتتناول السلسلة قصة عائلة “علي” المكونة من مجموعة من الشباب الذين يعيشون رفقة والدتهم المريضة والتي تحاول فيأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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