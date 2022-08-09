الرياضة
العوني رئيسا جديدا للسريع
الجمع العام كشف فائضا بثلاثة ملايين ووجوه جديدة بالمكتب انتخب عادل العوني، رئيسا جديدا لسريع وادي زم، خلال الجمع العام العادي السنوي لموسم (2022/2021)، الذي انعقد أول أمس (الأحد)، بمقر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، بحضور 33 منخرطا من أصل 51. وانتخب العوني رئيسا لسريع وادي زم، بتصويتأكمل القراءة »
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