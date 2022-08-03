الأولى
“مجازر” بمالية جماعات باسم الدراسات
شركات ومكاتب تسيطر على الصفقات ومنتخبو “الجيل الجديد” في قفص الاتهام حطم رؤساء جماعات من “الجيل الجديد”، الذين رمت بهم أمواج الانتخابات الجماعية لثامن شتنبر الماضي، الرقم القياسي في تفويت صفقات لأصحاب مكاتب دراسات، بعضهم تلاحقه تهمة تخصيص نسبة من الأرباح لمنتخبين كبار. وكلما اتخذت وزارة الداخليةأكمل القراءة »
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