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55 برلمانيا أفلتوا من السقوط

منذ 42 ثانية
كشفت المحكمة الدستورية أن 55 برلمانيا أفلتوا من السقوط، نتيجة الطعون المقدمة إثر الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في 8 شتنبر الماضي. وأنهى القضاء الدستوري عملية البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، المقدمة داخل الآجال المنصوص عليها قانونا بعدمأكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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