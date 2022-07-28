ملف الصباح
الكرسـي… “مـا مفاكينـش”
مسؤولون “دقة قديمة” متشبثون بالمنصب ويقاومون التغيير بدعوى التجربة والخبرة رغم كل الخطابات التي تنادي بالتشبيب ومنح الفرصة للجيل الجديد، إلا أن “السينيور” متشبثون بمراكز المسؤولية، ويرفضون أن يتزحزحوا عن الكرسي، رغم أن زمانهم مات وولى، ولن يمكن لسنين الخبرة أن تحييه من جديد. وفي ما عدا بعض المؤسسات والإداراتأكمل القراءة »
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