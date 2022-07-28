مجتمع
شاطئ سيدي بوزيد… غابة الشمسيات
احتلال الرمال وفرض مبالغ على الزوار مقابل كراء الكراسي يلعب موقع شاطئ سيدي بوزيد ، دورا كبيرا في استقطاب السياح والزوار من داخل المغرب وخارجه. ولم يعرف الشاطئ ذاته اكتظاظا مثل ما شاهدته “الصباح” الأحد الماضي، إذ ضاق بمرتاديه وزواره، إلى درجة أصبح من الصعب المرور بين الشمسيات المبثوثة فوقأكمل القراءة »
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