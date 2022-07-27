حوادث
تنفيذ حكم يربك استئنافية سطات
المدعى عليه تفاجأ بتبليغه بالقرار رغم صعوبة التنفيذ باعتباره حكما غير نهائي تفاجأ متهم طالب للنقض ضد حكم أصدرته غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسطات، بتبليغ يفيد أن الملف الذي مازال رائجا في محكمة النقض، سينطلق تنفيذ الشق المتعلق بحكم الاستئناف في 26 من الشهر الجاري. وتأتي صدمة طالب النقض،أكمل القراءة »
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