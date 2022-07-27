الصباح الـتـربـوي
مسارات الكتاب المدرسي
ملايين النسخ تطبع قبل غشت من كل سنة واتفاق للطبع في الداخل يخرق من قبل البعض يقترب أغلب الناشرين وأرباب المطابع من تسليم الدفعات الأولى من الكتب المدرسية المقررة الموسم الدراسي المقبل، والمعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ظل نقاش مفتوح وسط المهنيين، حول ظاهرة “تهريب”أكمل القراءة »
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