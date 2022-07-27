الصباح الـتـربـوي
راصد
< حوار اتفقت الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على عدد من النقاط خلال مناقشة مشروع النظام الأساسي الجديد، إذ تم الاتفاق على سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد على الجميع، بمن في ذلك الخاضعون للنظام الأساسي 2003 والأطر النظامية للأكاديميات. كما سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية 12، مع تضمين باب نفقات الموظفينأكمل القراءة »
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