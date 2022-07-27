الرياضة
نهائي الكأس يستنفر “صونارجيس”
تنكب على تهيئة أرضية الملعب بعد «كان» السيدات علمت «الصباح» أن نهائي كأس العرش بين الوداد الرياضي ونهضة بركان، غدا (الخميس)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، استنفر شركة «صونارجيس»، المكلفة بتدبير وصيانة أرضية الملعب نفسه. وكشفت مصادر مطلعة أن عشب الملعب تضرر بسبب كثرة مباريات نهائياتأكمل القراءة »
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