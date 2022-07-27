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الصباح الفني

عاهد‭ ‬يستعيد‭ ‬المعتقدات‭ ‬والطقوس‭ ‬الشعبية

منذ 11 ثانية
غلاف‭ ‬الكتاب‭                     (‬خاص‭)‬
ترجمة‭ ‬لنصوص‭ ‬من‭ ‬الفرنسية‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬عشرينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي صدر‭ ‬أخيرا‭ ‬للإعلامي‭ ‬والشاعر‭ ‬سعيد‭ ‬عاهد‭ ‬ترجمة‭ ‬جديدة‭ ‬لمساره‭ ‬الأدبي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كتاب‭ ‬الدكتورة‭ ‬ليجي‭ ‬المعنون‭ ‬بـ‭ “‬المعتقدات‭ ‬والطقوس‭ ‬الشعبية‭ ‬للمغاربة‭ ‬قبل‭ ‬مائة‭ ‬عام‭”‬،‭  ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬في‭ ‬1926،‭ ‬وأعيد‭ ‬طبعه‭ ‬خلال‭ ‬2009‭. ‬ وكتب‭ ‬سعيد‭ ‬عاهد‭ ‬في‭ ‬تقديمه‭ ‬للكتاب‭ ‬أن‭ ‬الدكتورة‭أكمل القراءة »


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