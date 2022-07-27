الصباح الفني
عاهد يستعيد المعتقدات والطقوس الشعبية
ترجمة لنصوص من الفرنسية صدرت في عشرينات القرن الماضي صدر أخيرا للإعلامي والشاعر سعيد عاهد ترجمة جديدة لمساره الأدبي، من خلال كتاب الدكتورة ليجي المعنون بـ “المعتقدات والطقوس الشعبية للمغاربة قبل مائة عام”، الذي أصدرته في 1926، وأعيد طبعه خلال 2009. وكتب سعيد عاهد في تقديمه للكتاب أن الدكتورةأكمل القراءة »
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