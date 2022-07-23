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ملف الصباح

دورية المخازنية… الجرعة الأولى

منذ 40 ثانية
شكايات‭ ‬الضحايا‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬عملية‭ ‬الاعتقال‭ (‬أرشيف‭)‬
الهروب من “لاراف” والاختباء من رجال القوات المساعدة إرهاصات ثقافة كرسها تغول السلطة لن تغيب لقطات الطفولة عن أذهان المغاربة أبدا، خصوصا تلك المشاهد التي كرست إلى الأبد توجسا دائما من السلطة إلى درجة أن أمثالا شعبية حذرت من صحبة المخزن، كما تحذرت من امتلاك الحصان غير المروض (العود الحران).أكمل القراءة »


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منذ 40 ثانية


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