ملف الصباح
“علاش حنا خوافة”؟
نحب “الشفوي” وثقافة “التقلاز من تحت الجلابة” ونقول ما لا نفعل ونردد في السر ما لا نتجرأ على الدفاع عنه في العلن يقول المغاربة دائما ما لا يفعلون. و يفعلون ما لا يقولون. وما يرددونه في السر، يدافعون عن عكسه في العلن. والعكس صحيح. وقد يتحمسون لموقف معين، «في الشفوي»،أكمل القراءة »
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