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التحقيق في إعفاءات مجاملة بالملايير

منذ 5 دقائق
منحت لمحظوظين نظير خدماتهم “الانتخابية” وحرمت جماعات من موارد مالية لجن من الداخلية تفتحص وثائق التحصيل ببعض المقاطعات لرصد الاختلالات رصد مسؤولون جماعيون خروقات في ما يتعلق بتحصيل الموارد الجبائية المحلية، إذ اكتشفوا أن المسؤولين السابقين منحوا إعفاءات مجاملة لبعض المحظوظين دون وجه حق. وأفادت مصادر أن المسؤولين الجدد قررواأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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