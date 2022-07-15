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ميثاق‭ ‬تنافسي‭ ‬لدعم‭ ‬الاستثمار

منذ 30 ثانية
صادق‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭-‬الإطار‭ ‬بمثابة‭ ‬ميثاق‭ ‬الاستثمار‭. ‬وقدم‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬لدى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف‭ ‬بالاستثمار‭ ‬والالتقائية‭ ‬وتقييم‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية،‭ ‬عرضا‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ – ‬الإطار‭ ‬بمثابة‭ ‬ميثاق‭ ‬الاستثمار،‭ ‬أبرز‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬القاضية‭ ‬بتمكين‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ “‬ميثاق‭ ‬تنافسي‭ ‬للاستثمار‭”.‬ ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬الرفع‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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