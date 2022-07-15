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ميثاق تنافسي لدعم الاستثمار
صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار. وقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عرضا حول مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أبرز فيه أن المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”. ويهدف المشروع إلى الرفع منأكمل القراءة »
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