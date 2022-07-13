الرياضة
اكتساح ودادي لجوائز “كاف”
الأهلي مهدد بالعقوبة بسبب سلوك لاعبيه في نهائي العصبة يسيطر الوداد الرياضي، على جوائز الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلال الحفل الذي يقام بالرباط في 21 يوليوز الجاري، على هامش منافسات أمم إفريقيا للسيدات. وينافسا الثلاثي أشرف داري ويحيى جبران وزهير المترجي، من أجل نيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذاأكمل القراءة »
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