الصباح الفني
لقطات
منتجع يعود بعد 25 عاما من الغرق كان منتجع “فيلا إيبيكوين” في الأرجنتين سابقا منتجعا مزدهرا يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، إلا أنه الآن بمثابة مقبرة تحتوي على ذكريات لآخر مرة استمتع بها المصطافون قبل أن تغمره عاصفة قوية في 1985. وخلال العاصفة، اخترقت الأمواج المنتجع من بحيرة “إيبيكوين”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا