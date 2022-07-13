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الصباح الفني

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منذ 9 دقائق
منتجع‭ ‬يعود‭ ‬بعد‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الغرق كان‭ ‬منتجع‭ “‬فيلا‭ ‬إيبيكوين‭” ‬في‭ ‬الأرجنتين‭ ‬سابقا‭ ‬منتجعا‭ ‬مزدهرا‭ ‬يجذب‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬الآن‭ ‬بمثابة‭ ‬مقبرة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬ذكريات‭ ‬لآخر‭ ‬مرة‭ ‬استمتع‭ ‬بها‭ ‬المصطافون‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تغمره‭ ‬عاصفة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬1985‭.‬‮ ‬ وخلال‭ ‬العاصفة،‭ ‬اخترقت‭ ‬الأمواج‭ ‬المنتجع‭ ‬من‭ ‬بحيرة‭ “‬إيبيكوين‭”أكمل القراءة »


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