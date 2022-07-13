أســــــرة
“البيرسينغ”… احذروا المخاطر
خرم الأنف قد يسبب عدوى ونزيفا يعتبر “بيرسينغ” وبشكل خاص “حلقات” الأنف، من اللمسات التي تمنح المرأة اطلالة مميزة، إلا أن خرم الأنف يمكن أن يسبب بعض المشاكل الصحية والتي ينصح بأخذها بعين الاعتبار. ويؤكد الاختصاصيون، أنه يمكن خرم الأنف في عدة مواضع، مثل الفتحات وهي الجلد اللحمي حول الأنفأكمل القراءة »
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