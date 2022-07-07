الرياضة
الزاكي يقسم اتحاد طنجة
بات الأوفر حظا لتدريب الفريق خلفا لبنعلي يقترب المكتب المديري لاتحاد طنجة لكرة القدم، من الحسم في المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلال الموسم المقبل. ووفقا لمصادر متطابقة، فإن ثلاثة مدربين أعربوا عن رغبتهم في تدريب اتحاد طنجة، وهم رضا حكم وطارق السكيتيوي وبادو الزاكي الذي سبق أن قاد الفريقأكمل القراءة »
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