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محاولات لاختراق حساب إيجورك

منذ دقيقتين
قالت المخرجة بشرى إيجورك، إنها اكتشفت محاولات لاختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.  وأوضحت إيجورك أن مجهولين، قاموا أكثر من مرة بمحاولة السيطرة على حسابها، دون جدوى.  وكتبت المخرجة تدوينة جاء فيها “أحدهم أو إحداهن يحاول اختراق حسابي، ألعنوا الشيطان” وهي التدوينة التي حظيت بتفاعل الكثيرين. وفي سياق متصل،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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