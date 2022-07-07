اذاعة وتلفزيون
محاولات لاختراق حساب إيجورك
قالت المخرجة بشرى إيجورك، إنها اكتشفت محاولات لاختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وأوضحت إيجورك أن مجهولين، قاموا أكثر من مرة بمحاولة السيطرة على حسابها، دون جدوى. وكتبت المخرجة تدوينة جاء فيها “أحدهم أو إحداهن يحاول اختراق حسابي، ألعنوا الشيطان” وهي التدوينة التي حظيت بتفاعل الكثيرين. وفي سياق متصل،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا