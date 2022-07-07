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الرياضة

اجتماع بين لقجع والركراكي

منذ دقيقة واحدة
الإعلان عن خليفة خاليلوزيتش مسألة وقت علمت “الصباح”، من مصادر متطابقة، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقد اجتماعا مع وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، على هامش حضوره احتفالات تسليم درع البطولة، الاثنين الماضي، بملعب محمد الخامس. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الاجتماع الذي كان قصيرا، خصص منأكمل القراءة »


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