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الرياضة

زياش على أعتاب ميلان

منذ 15 ثانية
بات الدولي المغربي حكيم زياش، أقرب من أي وقت مضى للانضمام إلى ميلان الإيطالي، معارا من تشيلسي. وذكرت قناة «سكاي إيطاليا»، القريبة من النادي، أن ميلان اتفق على بنود العقد مع زياش، وتبقى إقناع تشيلسي، بوضع بند لإمكانية شراء اللاعب، نهاية الموسم المقبل، إذا كان مستواه جيدا. وحسب القناة نفسها،أكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية



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