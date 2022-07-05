الرياضة
زياش على أعتاب ميلان
بات الدولي المغربي حكيم زياش، أقرب من أي وقت مضى للانضمام إلى ميلان الإيطالي، معارا من تشيلسي. وذكرت قناة «سكاي إيطاليا»، القريبة من النادي، أن ميلان اتفق على بنود العقد مع زياش، وتبقى إقناع تشيلسي، بوضع بند لإمكانية شراء اللاعب، نهاية الموسم المقبل، إذا كان مستواه جيدا. وحسب القناة نفسها،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا