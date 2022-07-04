الرياضة
رسالة رياضية: برمجة
برمجت جامعة كرة القدم ديربي الرجاء والوداد في كأس العرش، الخميس المقبل، وتم إبلاغ الفريقين بالموعد مساء الجمعة الماضي، ثم أعيد تصحيحه دقائق بعد ذلك. وهكذا، يتعين على الفريقين تدبير الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة في أقل من أسبوع، والأمر نفسه بالنسبة إلى الأمور التقنية، بما فيها إعداد اللاعبين، وضمنهم لاعبونأكمل القراءة »
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