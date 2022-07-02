الرياضة
رسالة رياضية: اعتراضات
جاءت واقعة إشراك نهضة بركان خمسة لاعبين أجانب عوض أربعة في مباراة شباب المحمدية، في توقيت مناسب، لمناقشة موضوع الاعتراضات التي تسجل في المباريات، وتحيين بعض القوانين الجامدة، كيف؟ فعندما يرتكب ناد معين خطأ ما، عن قصد أو دونه، أو يخالف دورية تنظيمية للجامعة أو قانونا، فهل من الضروري أنأكمل القراءة »
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