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دوري المسرح في الأحياء الشعبية

منذ 3 دقائق
الضعيف قال إنه سيكون تحت إشراف 30 مؤطرا في المسرح أعلن المؤلف والمخرج المسرحي بوسلهام الضعيف عن انطلاق النسخة الثالثة عشرة من دوري مسرح الأحياء، الرامية إلى اكتشاف وتأطير المواهب في الأحياء الشعبية. وقال الضعيف ل”الصباح” إن فرقته “مسرح الشامات” تنظم دوريا مسرحيا في الأحياء في دورته الثالثة عشرة، وهوأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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