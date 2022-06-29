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الرياضة

منتخب الشباب يواجه السودان وفلسطين

منذ 7 دقائق
أوقعت قرعة كأس العرب لمنتخبات أقل من 20 سنة، المقرر إجراؤها بأبها بالسعودية، خلال الفترة الممتدة بين 20 يوليوز و7 غشت المقبلين، المنتخب الوطني المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي السودان وفلسطين. واضطرت اللجنة المنظمة إلى تقسيم المنتخبات المشاركة في هذه الدورة، البالغ عددها 18 منتخبا إلى ست مجموعات،أكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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