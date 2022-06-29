الرياضة
“السوبر” في غشت
«كاف» رخصت للوداد وبركان بالاعتماد على الانتدابات الجديدة حددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم سادس غشت المقبل، موعدا لإجراء مباراة السوبر التي تجمع الوداد بنهضة بركان، بملعب مولاي عبد الله بالرباط. وتوج الوداد، بلقب عصبة الأبطال بعد فوزه في النهائي على الأهلي المصري بهدفين لصفر، في حين فاز نهضة بركان بكأسأكمل القراءة »
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