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الرياضة

نهاية موسم أزنابط وسعدان والتايك

منذ 3 دقائق
انتهى موسم سفيان أزنابط وسفيان سعدان وهشام التايك مع يوسفية برشيد. ويغيب أزنابط لحصوله على ثمانية إنذارات، ما يعني أنه سيغيب عن المباراتين المتبقيتين هذا الموسم، إضافة إلى سعدان المصاب قبل أسبوعين، والتايك الذي حرمته الإصابة من مجاورة دفاع يوسفية برشيد. وأصبح عماد عطف الله ومحمد الطاهري جاهزين، إذ سيعولأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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