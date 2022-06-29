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مسابقة لفن الروايس الشباب
أعلنت إدارة المهرجان الوطني لفن الروايس تنظيم مسابقة فنية موجهة للروايس الشباب، ستعقد على هامش الدورة 10 المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة بين 28 إلى 30 يوليوز المقبل بمدينة الدشيرة الجهادية. وأوضحت إدارة المهرجان أن المسابقة الموجهة للشباب هدفها تشجيع الناشئة على ممارسة فن الروايس، والمحافظة على التراث اللامادي العريق،أكمل القراءة »
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