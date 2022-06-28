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الرياضة

الفتح يؤزم المولودية

منذ دقيقة واحدة
الفريق الرباطي يصل إلى 40 نقطة بعدما ضمن البقاء تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه المولودية الوجدية دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (الأحد) بملعب مولاي الحسن بالرباط، لحساب الجولة 28 من البطولة الوطنية. وأبدى الفريقان استياءهما من النتيجة، بحكم أنها لا تخدم مصلحة الفتح، بعد أن أضاعأكمل القراءة »


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