الرياضة
مالين البلجيكي يخطف موهبة مغربية
تعاقد إلياس لوفرون، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، مع فريق مالين البلجيكي، بعد أن وقع معه عقدا لموسمين قابلين للتجديد لموسم إضافي، قادما إليه من فريق لوفين البلجيكي. وبدأ لوفرون مسيرته الرياضية في فريق مالين البلجيكي، بعد أن لعب له لستة مواسم، إذ لعب لجميع الفئات الصغرى، قبلأكمل القراءة »
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