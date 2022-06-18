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الرياضة

الديربي… المقاهي عوضت “الويكلو”

منذ 3 دقائق
شغف وصخب كبيران وتقسيم للفضاءات بين أخضر وأحمر الديربي بين الوداد والرجاء الرياضيين، موعد كروي استثنائي، في كرة القدم الوطنية، لكن غياب الجماهير عن المدرجات خلال مواجهة أول أمس (الخميس)، التي لعبت لحساب الجولة 25 من البطولة الوطنية، قلل من حماسه، ونقل الشغف للمقاهي والبيوت. وتم منع الجماهير من حضورأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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