الرياضة
الديربي… المقاهي عوضت “الويكلو”
شغف وصخب كبيران وتقسيم للفضاءات بين أخضر وأحمر الديربي بين الوداد والرجاء الرياضيين، موعد كروي استثنائي، في كرة القدم الوطنية، لكن غياب الجماهير عن المدرجات خلال مواجهة أول أمس (الخميس)، التي لعبت لحساب الجولة 25 من البطولة الوطنية، قلل من حماسه، ونقل الشغف للمقاهي والبيوت. وتم منع الجماهير من حضورأكمل القراءة »
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