الرياضة
رسالة رياضية: تصريحات
هناك سوء فهم كبير للندوات الصحافية للمدربين بعقد مباريات في البطولة، بغض النظر عن السر وراء عقد هذه الندوات فقط بعد المقابلات، وليس قبلها. فمازالت أغلب التصريحات تعطي انطباعا بأن المدرب يحاول التخلص منها بأي طريقة، أو التودد للجمهور، أو المسيرين، أو البحث عن مبرر للهزيمة، عوض تحليلها، فيما يفترضأكمل القراءة »
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