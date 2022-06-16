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اذاعة وتلفزيون

أسماء لزرق والرضى

منذ 4 دقائق
  أكدت الفنانة أسماء لزرق على أهمية الرضى في حياتنا، الذي ينعكس إيجابا على نفسيتنا وطريقة رؤيتنا للأمور والأحداث من حولنا. وكتبت لزرق عن علاقتها بالرضى على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الأشياء الجميلة بداخلنا وليست في الأحداث، فعندما نمتلك عينا جميلة فنحن نرى كل شيء جميلا، وعندما نمتلك نفساأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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