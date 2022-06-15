الصباح الـتـربـوي
للعنف المدرسي وجوه أخرى
الحرب انتقلت إلى ساحة الآباء والأساتذة بعد أن كانت مقتصرة على التلاميذ ومحيطهم لم ينته ملف تبادل الضرب والجرح بين أستاذ بمؤسسة للتعليم الابتدائي بإقليم برشيد، وأب تلميذة على مرأى من تلاميذ آخرين وأطر تعليمية، في مشاهد هزت الرأي العام الوطني، ووثقها شريط فيديو انتشر على نطاق واسع. وفور علمهاأكمل القراءة »
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