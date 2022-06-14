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تدشين قاعة سينمائية بسلا الجديدة
دشنت، مساء الجمعة الماضي، أول قاعة سينمائية بفضاء دار الثقافة بسلا الجديدة، في إطار مشروع إحداث 150 قاعة سينمائية في مختلف المناطق المغربية، بحلول نهاية السنة الجارية. وتقدم القاعة السينمائية الجديدة، العديد من الخدمات للعموم الوافدين عليها من سلا الجديدة والمناطق المجاورة لها. كما ستعرف، بشكل دوري، برمجة أفلام سينمائيةأكمل القراءة »
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