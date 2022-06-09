الرياضة
الإصابة تبعد محروس عن آسفي
الفريق يصرف مستحقات لاعبيه لتحفيزهم على ضمان البقاء يغيب أسامة محروس، لاعب وسط الميدان بأولمبيك آسفي، عن تداريب فريقه بسبب إصابته على الركبة. وقال محمد الحضرمي، طبيب الفريق، في اتصال هاتفي مع» الصباح» إن إصابة اللاعب خفيفة، ولا تدعو إلى القلق، وزاد موضحا» اللاعب محروس أصيب بكدمة في الركبة خلالأكمل القراءة »
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