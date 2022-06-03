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أســــــرة

الصدفية والأكزيما من الأسباب

منذ 5 دقائق
الدكتور السباعي شدد على تجنب التوتر واستمرار القشرة  يسبب تساقط الشعر كشف الدكتور منير السباعي، اختصاصي في الأمراض الجلدية وأمراض الشعر والأظافر، بعض أسباب قشرة الشعر المزمنة. وأوضح السباعي في حوار مع “الصباح” أن الإصابة بالصدفية والأكزيما من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور القشرة والفشل في التخلص منها رغم غسلأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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