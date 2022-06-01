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غانم في عمل مسرحي تخوض النجمة دنيا سمير غانم تجربة مسرحية جديدة خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يشاركها البطولة نجم مسرح مصر علي ربيع وعدد من الفنانين، إذ تفاوضت الشركة المنتجة معها على التفاصيل، ومن المنتظر الإعلان عن كل التفاصيل الأيام المقبلة، وهي من إخراج أوتاكا. ومن جهة أخرى،أكمل القراءة »
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