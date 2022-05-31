أســــــرة
أهمية العلاقة المنتظمة
بعد مرور عام واحد، وعدم حدوث الحمل، رغم إقامة الزوجين علاقات جنسية منتظمة، ينصح الزوجان بزيارة الطبيب، لأنه يمكن أن تكون هناك بعض المشكلات، ويتطلب ذلك بعض التحاليل والفحوصات، من قبيل تحليل السائل المنوي للرجل لمعرفة عدد وشكل وحجم الحيوانات المنوية، إضافة إلى محاولة تغير نمط الحياة، والابتعاد عن التدخين،أكمل القراءة »
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